In fiamme un furgone alle prime luci dell’alba. Danneggiata un’abitazione nelle vicinanze

Va a fuoco un furgoncino alle prime luci dell’alba e si incendia anche il prospetto dell’abitazione nelle vicinanze. Paura e agitazione ad Aradeo fino all’arrivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Erano da poco passate le 4.00 quando una squadra del Distaccamento di Gallipoli dei VV.FF. è dovuta intervenire nel Comune di Aradeo, in via Colombo, per l’incendio di un auto-furgone, un Fiat Doblò per la precisione. I fumi, provocati dalla combustione dell’incendio, stavano già interessando il prospetto di un’abitazione nelle immediate vicinanze.



L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Le cause dell’incendio in corso di accertamento.