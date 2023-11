Fiamme nella notte a Ugento, a fuoco un furgone. Non si esclude l’atto doloso

Le cause, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa, anzi, forse la più battuta.

Fiamme nella notte a Ugento, dove, in Via Santa Caterina da Siena, intorno alle 3.00, il furgone di un operaio del posto, è stata oggetto di un incendio.

Non appena lanciato l’allarme, sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo riuscendo a impedire che le fiamme distruggessero completamente il mezzo che, però, è stato danneggiato totalmente nella parte anteriore.

Terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e il camioncino

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura dei fatti. Dai primi riscontri sembrerebbe, ripetiamo, che si possa trattare di un atto doloso.

Utile alle investigazioni, la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.