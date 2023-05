Notte di fuoco a Castro, in fiamme due autovetture di proprietà di un 56enne

La natura delle fiamme al momento è ancora sconosciuta e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle con esattezza. Ancora autovetture a fuoco nel Salento, dopo gli incendi di Galatina di ieri e dell’8 maggio, nella nottata appena trascorsa è toccato a Castro

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 02.40, quando, due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, con il supporto di una autobotte da quello di Maglie, sono stati chiamati a intervenire in Via Di Mezzo per un rogo a due autovetture, una Lancia Y e una Kia Sportage, entrambe sono di proprietà di un 56enne.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, che hanno impedito che venissero a crearsi ulteriori danni a cose o persone, gli uomini del distaccamento tricasino, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire cosa abbia causato il rogo.

Sono in corso le investigazioni.