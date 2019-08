Fiamme nella notte a Marittima, incendio manda in fumo stabilimento balneare

È stata una nottata impegnativa quella che hanno trascorso il Vigili del Fuoco che sono stati costretti a intervenire presso un lido balneare a Marittima.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.30, quando, presso la sala operativa è giunta la richiesta di intervento. Per cause ancora da chiarire, lo stabilimento “I fiori di zagara”, sulla litoranea di Marittima di Diso che porta a Castro, ha preso fuoco.

Non appena giunti sul posto i Caschi Rossi si sono prontamente messi all’opera per scongiurare il rogo, che ha colpito e mandato in fumo le suppellettili in legno del bacino. Le operazioni di spegnimento hanno comportato diverso in tempo, in quanto la zona in quel momento era interessata da forti raffiche di vento.

Il tempestivo intervento ha fatto sì che le fiamme non si propagassero ulteriormente alla vicina pineta anche se sono andati distrutti alcuni alberi.

Sul luogo dell’accadimento anche i Carabinieri della Compagnia dell’Arma di Tricase che si occupano delle indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista.