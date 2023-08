Fiamme nella notte a Cavallino, a fuoco Mercedes

Ancora autovetture in fiamme nel Salento, dove, nella nottata appena trascorsa, dopo le cinque, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce, sono intervenuti in Via Lizzanello a Cavallino, dove, una Mercedes AMG, è stata oggetto di un incendio.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, che hanno impedito che venissero a crearsi ulteriori danni a cose o persone, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire cosa abbia causato il rogo.

Sono in corso le investigazioni.