Prende fuoco la friggitrice, attimi di paura in una polleria di Giorgilorio

Si deve alla prontezza del proprietario se l’incendio di una friggitrice in una polleria di Giorgilorio non ha avuto gravi conseguenze sul locale e su chi si trovava all’interno. L’uomo, infatti, appena ha preso coscienza che le fiamme si stavano sprigionando dall’elettrodomestico ha afferrato l’estintore e spento l’incendio. Nel frattempo erano stati chiamati i Vigili del Fuoco che sono giunti nella frazione di Surbo alle 14.50, precisamente in Via dell’ Aquilone dove si era sviluppato l’incendio all’interno dell’attività commerciale.

I Caschi Rossi, preso atto delle azioni già poste in essere dal proprietario, hanno messo in sicurezza una bombola di gpl presente nel locale. Gli accertamenti dei Vigili del Fuoco hanno escluso qualsiasi danno strutturale.