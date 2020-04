Incendio distrugge due furgoni, notte di fuoco a Presicce

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, nel cuore della notte, a Presicce. Se l’incendio che ha quasi distrutto due furgoni sia stato accidentale o ‘provocato’ dalla mano dell’uomo. Toccherà ai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, e agli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano che indagano provare a fare luce sulla natura del rogo che ha causato danni importanti, non coperti da assicurazione.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnano mezzanotte e mezza quando i poliziotti del Commissariato di Taurisano si sono precipitati a Presicce dove era stato segnalato un incendio. Ad essere avvolti dalle fiamme sono stati due furgoni Renault Traffic di proprietà del titolare di una ditta di vendita e noleggio auto. Necessario, come detto, anche l’intervento dei “caschi rossi” di Ugento che hanno domato il rogo che ha causato danni non coperti da assicurazione. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Gli agenti hanno dato il via alle indagini per fare luce sull’accaduto. Cause in corso di accertamento.