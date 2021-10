Fiamme nella notte nel Salento, a fuoco un pub a Trepuzzi. Indagini in corso

Ancora un incendio nel Salento di cui non si conosce la natura che, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilire.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, in Via Don Bosco, angolo Guglielmo Pepe a Trepuzzi, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono divampate presso il pub “Creola”.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse avvenendo sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce che hanno domato il rogo. Con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che, una volta terminate le operazioni di spegnimento, insieme ai Caschi Rossi, si sono messi immediatamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza cosa abbia portato ai fatti.

Attualmente non è ancora chiara la natura, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista, sia quella accidentale, che dolosa.

L’esercizio di ristorazione, ha subito ingenti danni, soprattutto nell’ala dell’edificio in cui insistono le cucine.