Incendio sulla San Cataldo-San Foca, ma i Vigili del Fuoco evitano il disastro. Paura per la fauna locale

Ore di fuoco quelle del pomeriggio odierno in Salento. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio sulla strada provinciale che collega San Cataldo a San Foca. Le fiamme sono divampate al confine con l’Oasi delle Cesine.

Sul posto si sono subito recati i Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed impedire il disastro. L’incendio sulla San Cataldo – San Foca, infatti, sembrerebbe piuttosto grave. Al momento non si conosce l’origine delle fiamme ma non si esclude alcuna ipotesi.

La paura maggiore è stata soprattutto per la fauna locale, particolarmente sensibile in questo periodo per via della fase riproduttiva, come ha chiarito Giuseppe De Matteis, Direttore della Riserva Naturale delle Cesine. Si tratta soprattutto di uccelli migratori, insetti, rettili e anche mammiferi. Le fiamme sono state domate ma al momento l’attenzione è tutta per eventuali focolai rimasti che innescherebbero altri incendi. Per fortuna, i Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio.