Nel vivaio scoppia un incendio, pomeriggio di fuoco a Squizano

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.00, quando in un vivaio di Squinzano è scoppiato un incendio. Le fiamme si sono propagate in pochi minuti tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce allertati dalle chiamate giunte al 115. Impossibile, per chi stava percorrendo in quel momento la strada statale che da Lecce conduce a Brindisi, non notare la fitta nube di fumo nero all’orizzonte. Forte anche l’odore, acre.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre. I caschi rossi hanno domato il rogo che ha distrutto dei tubi e grossi vasi in plastica, solitamente utilizzati per interrare le piante. Non è stato facile circoscrivere le fiamme anche a causa del vento che sta soffiando in queste ore sul Salento, ma il peggio sembra essere passato.

Presenti anche i volontari della protezione civile che hanno messo in sicurezza la zona e i carabinieri della stazione di Squinzano per le indagini del caso. Sarà importante stabilire la natura del rogo.