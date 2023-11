Scoppia un incendio sulla Lecce-Gallipoli, a fuoco un vivaio

È stato un pomeriggio molto impegnativo quello che hanno trascorso i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a estinguere un incendio sulla Lecce-Gallipoli.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 16.30, quando, una squadra dei Caschi Rossi di “Viale Grassi”, con il supporto dei colleghi del distaccamento di Gallipoli, è intervenuta sulla Strada Statale 10, al km 14, per domare un rogo che stava interessando un’azienda florovivaistica della zona.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni meteo caratterizzate da forti raffiche di vento e dalla vicinanza di un deposito con all’interno macchinari agricoli.

L’intervento ha permesso di contenere efficacemente le fiamme, evitando danni ad altre cose e persone

.

Una volta terminato sono state messe in sicurezza la struttura e la zona, per poi dare il via a tutti i rilievi del caso per stabilre con esattezza le cause che hanno causato l’incendio.

Indagini in corso.