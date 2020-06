Presunta mazzetta per le protesi. Gli arrestati: “Nessuna bustarella per agevolare le pratiche dell’azienda”

Rispondono alle domande del giudice i due arrestati per la presunta mazzetta al fine di agevolare le pratiche nella fornitura di protesi. Carmen Genovasi, 46 anni di San Pietro in Lama e Giuseppe Bruno, 57enne di Galatina hanno fornito la loro versione dei fatti, dinanzi al gip Giovanni Gallo. L’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta in videoconferenza, per l’emergenza covid-19.

I due arrestati erano collegati dal carcere di Borgo San Nicola, assistiti dai propri legali presenti in un’altra saletta, con l’ufficio del giudice. Hanno partecipato all’udienza “da remoto” anche i sostituti procuratori Roberta Licci e Massimiliano Carducci.

Carmen Genovasi, assistita dagli avvocati Carlo Sariconi e Simona Ciardo, ha spiegato nel corso dell’interrogatorio, durato circa mezz’ora, che non c’è stata nessuna consegna di denaro in cambio di prescrizioni per le protesi. I soldi rinvenuti dai finanzieri li aveva già con sè. La somma di 850 euro, ritrovata in una busta all’interno di una borsetta, servivano per far fronte ad esigenze familiari. La 46enne, intanto, si è riservata di chiedere un nuovo ascolto per chiarire altri aspetti della vicenda. E i legali dell’arrestata hanno prodotto il provvedimento dell’Asl che dispone la sospensione in via cautelativa dal servizio della Genovasi, responsabile dell’ufficio Assistenza protesi della Asl di Lecce. Al momento si tratta di un atto dovuto, peraltro previsto dal contratto nazionale di lavoro, che potrà essere impugnato dalla difesa. Secondo i legali, in virtù di questo provvedimento verrebbe meno il rischio di reiterazione del reato e dunque quella del carcere è ritenuta una misura cautelare eccessiva.

Giuseppe Bruno, difeso dal legale Carlo Caracuta, ha risposto come la Genovasi alle domande del gip, fornendo per certi versi una versione differente. Ha sostenuto di essersi presentato all’ufficio Protesi, a titolo personale e che il denaro era indirizzato a dei conoscenti”. Dunque, non per conto dell’azienda, ma solo per esigenze private. La difesa ha già presentato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con i domiciliari.

Il gip Gallo, dopo gli interrogatori, ha convalidato gli arresti e deciderà nelle prossime se confermare la misura cautelare del carcere per entrambi.

Ricordiamo, che al termine del blitz di lunedì pomeriggio, Genovasi e Bruno sono stati colti in flagranza di reato durante la consegna di una busta contenente 850 euro in contanti, in cambio di prescrizioni già autorizzate da portare, successivamente, all’incasso all’Asl di Lecce.

L’inchiesta, come riferito in un altro articolo, coinvolge anche alcuni personaggi “eccellenti” (tutti i dettagli). Al vaglio della Procura anche la posizione di alcuni “camici bianchi” in relazione alla prescrizione di determinati dispostivi medici. Al momento, occorre precisare, si tratta di ipotesi investigative tutte da verificare.