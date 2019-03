Alla guida con un tasso alcolemico elevato sbatte contro un muretto, in ospedale 29enne di Salve

Nella primissima mattinata di oggi, intorno alle ore 3.00, in Località Ficazzana, in agro del comune di Salve, una 29enne nata a Gagliano del Capo, ma residente a Salve, a bordo della sua autovettura, per cause ancora da chiarire, mentre percorreva la Strada provinciale Salve-Pescoluse, ha perso il controllo del mezzo a lei intestato, andando a sbattere contro un muretto a secco prima e un albero attiguo alla carreggiata, poi.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i militari del Norm della Compagnia di Tricase e i sanitari del 118 che, dapprima hanno assistito la donna rimasta ferita in loco, per condurla successivamente presso il nosocomio tricasino dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non corre pericolo di vita.

In seguito agli accertamenti tossicologici svolti presso il nosocomio, la 29enne è risultata in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, per un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e la patente ritirata per la successiva sospensione.