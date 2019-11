Incidente nella notte di halloween, indagato per omicidio stradale il cognato di Siria

È stato iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di «omicidio stradale», Walter Alfarano, il 27enne che la notte di halloween si trovava al volante della Renault Clio che si è schiantata contro il muro di un’azienda. Un atto dovuto per fare luce sul terribile incidente stradale costato la vita a Sara Fanciullo, 17enne di Presicce. La Procura di Lecce vuole capire cosa sia realmente successo sullastatale 275, una strada che ha fatto spesso da teatro ad incidenti mortali. Per questo, è stata disposta anche una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Una prima ricostruzione di quella notte

La ‘famiglia’ stava andando al compleanno di un comune amico, ma alla festa non è mai arrivata. La tragedia si è consumata sul tratto tra Alessano e Lucugnano, dove il 27enne ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, una Renault Clio su cui viaggiava insieme alla moglie e alle sorelle di lei. La corsa del mezzo ‘impazzito’ è terminata contro le inferriate esterne di una ferramenta che si affaccia sulla statale. Un impatto terribile, violento che è costato la vita alla 17enne. Gravemente ferite anche le due donne e lo stesso conducente, cognato della vittima.

Una volta scattato l’allarme, i feriti tutti in modo grave sono stati accompagnati d’urgenza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono arrivati in codice rosso. Non sono in pericolo di vita, ma le loro condizioni hanno fatto temere il peggio.

Sottoposto a tutti gli accertamenti di rito, il 27enne è risultato negativo sia al test tossicologico che a quello alcolemico. Insomma, non si era messo al volante dopo aver bevuto o assunto droga, in uno stato di alterazione psicofisica.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i Carabinieri della Stazione di Alessano e i colleghi della compagnia di Tricase che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro su cui ora vuole vedere chiaro anche la Procura.