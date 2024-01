Scontro tra auto e bici a Nardò, ciclista in codice rosso al “Fazzi”

È di una persona trasportata in gravi condizioni in ospedale, il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, a Nardò, all’ingresso della città, per cause ancora da chiarire, un uomo a bordo a una bicicletta, è stato investito da un’autovettura ed è sbalzato dalla sella.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi trasportarla d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il conducente dell’auto, invece, non ha riportato alcuna conseguenza.

Sul luogo del sinistro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza i fatti e regolare la circolazione.