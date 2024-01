Scontro tra auto e scooter a Cavallino, 15enne in ospedale

È di un ferito il bilancio dell’ennesimo incidente verificatosi nella serata di ieri nel Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 22.00, quando, a Cavallino, in Via Trieste, per cause ancora da chiarire, un’autovettura, una Fiat 500 e uno scooter si sono scontrati.

Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore che è stato sbalzato di sella, cadendo sull’asfalto.

Non appena lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro, sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco al giovane, per poi trasportarlo in ospedale.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le dinamiche dell’incidente.

Il conducente dell’autovettura è stato sottoposto ai test alcolemici, che hanno dato esito negativo.