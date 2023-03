Scontro tra auto e bicicletta sulla circonvallazione di Lecce, conducente della due ruote in ospedale

Ancora non si conoscono con esattezza le cause che hanno portato ai fatti e spetterà agli agenti di Polizia Locale stabilirle, ma questa mattina a Lecce si è verificato un nuovo incidente stradale.

Le lancette avevano superato le 8.00, quando, sulla circonvallazione del capoluogo, all’altezza della rotatoria tra Viale Leopardi e Viale Giovanni Paolo II, nei pressi del “Centrum”, un’autovettura e una bicicletta elettrica si sono scontrate.

A causa dell’impatto, il conducente della due ruote e caduto sull’asfalto.

Non appena dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato, per poi trasferirlo in codice giallo in ospedale. L’uomo, fortunatamente non è in pericolo di vita. L’automobilista, invece, non ha subito conseguenze.

Sul luogo del sinistro, ripetiamo, anche gli agenti di Polizia Locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e regolato il traffico rimasto congestionato.

(Immagine di repertorio)