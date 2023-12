Scontro tra auto e motoape, perde la vita 70enne

È di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella mattinata di oggi, infatti, in Contrada Camere, alla periferia di Matino, per cause ancora da stabilire, si sono scontrate una Motoape alla cui guida c’era un pensionato 70enne e un’autovettura, una Bmw, condotta da un militare. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a tre ruote.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi in loco per poi condurre la vittima in codice rosso in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.