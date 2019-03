Scontro frontale sulla Tiggiano-Tricase, due persone in codice rosso all’ospedale “Panico”

Ancora un incidente sulle strade del Salento che ha avuto conseguenze non tragiche, ma molto serie.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 8.00, sulla Tricase-Tiggiano, due autovetture, per cause da chiarire si sono scontrate frontalmente.

A essere coinvolte, ripetiamo, una Volkswagen Golf, proveniente da Tricase e una Ford Fusion che giungeva, invece, da Tiggiano.

L’impatto è stato molto violento, tanto da distruggere totalmente la zona anteriore.

Sul posto, non appena dato l’allarme, sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti in loco, per poi trasportarli a sirene spiegate, presso l’Ospedale “Panico” di Tricase.

Ad avere la peggio la conducente della Ford che presentava problemi al bacino e un trauma cranico. La donna è stata sottoposta alla Tac che fortunatamente, ha dato esito negativo. Il conducente della Golf, invece, ha riportato una serie di ferite alle gambe.

Sul posto oltre al personale sanitario anche i Carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le essatte dinamiche dell’accaduto. I militari dell’Arma, poi, hanno regolato il traffico, congestionato a causa del sinistro.