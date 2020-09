Porto Cesareo, si schianta contro un albero e l’auto va in fiamme: in ospedale giovane guidatore

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente di questa mattina a Porto Cesareo dove un giovane di circa 30 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. Sarebbe successo nei pressi della caserma della Guardia Costiera del comune salentino, dove il ragazzo per ragioni ancora tutte da chiarire è stato protagonista di un incidente che non ha coinvolto altri mezzi. A causa dell’impatto, l’auto ha preso fuoco.

Dalle prime notizie, sarebbero gravi le condizioni del giovane guidatore che è stato prontamente soccorso dal 118. Il ragazzo, trasportato in ospedale in codice rosso, sarebbe ricoverato in prognosi riservata. Intanto sul luogo dell’incidente si sono recati gli uomini del corpo dei Vigili del Fuoco per sedare l’incendio.