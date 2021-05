Incidente a Merine, auto sbalzata contro la segnaletica stradale. Nessun ferito

Semplice disattenzione o precedenza mancata? Non sono chiare al momento le dinamiche dell’incidente avvenuto nelle scorse ore a Merine. Quello che è certo è che si è trattato di uno scontro rocambolesco tra due auto, per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti.

Nelle scorse ore, un incidente ha avuto luogo all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e Via Verdi a Merine. Non si sa ancora quali siano le cause dell’incidente. Coinvolte nello scontro due vetture: dalle immagini sembrerebbe che una delle due auto fosse intenta a compiere una svolta a sinistra quando è stata presa sul lato da una macchina che procedeva diritto.

L’auto di colore scuro è stata sbalzata verso un palo della segnaletica stradale. Sul posto si sono recati subito i primi soccorsi del 118 anche se, dalle prime informazioni non sembrerebbero esserci feriti.

Maggiori dettagli a seguire.