Dopo un tamponamento, scendono dall’auto per la constatazione amichevole: 40enne travolta da un furgoncino, muore sul colpo

È drammatica la ricostruzione dell’incidente mortale avvenuto sulla strada statale 274, all’altezza dello svincolo per Baia verde e Li Monaci, due località tra le più famose e frequentate dell’estate salentina. Una sequenza di eventi semplici quanto imprevedibili sono costati la vita è una 40enne di origini albanese. Si è trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato, la donna travolta in pieno da un camion. Il conducente, probabilmente, non si è nemmeno accorto della sua presenza sul margine della carreggiata, poco dopo una curva.

Tutto nasce da un ‘banale’ tamponamento

L’epilogo tragico è cominciato dopo un tamponamento tra una Renault Megane e una Mini Coutryman. Nulla di preoccupante, tant’è che le auto si sono accostate vicino ad una curva e i conducenti – tra cui la donna – sono scesi per fare la classica “costatazione amichevole”, il cid. Nulla faceva immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Caso ha voluto che mentre stavano compilando il modulo, è sopraggiunto un furgoncino Iveco che ha travolto in pieno la donna, in piedi accanto alla Megane. È stata lei ad avere la peggio, è morta sul colpo.

Una volta attivata la macchina dei soccorsi, le ambulanze del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro insieme ai Vigili del Fuoco.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Per lei non c’è stato più nulla da fare. Gli altri feriti, invece, sono stati accompagnati in “codice rosso” agli Ospedali di Lecce e Gallipoli. Salvatore De Luca, originario di Taviano, coinvolto anche lui è accompagnato al nosocomio salentino. Se la caverà. Il codice rosso è più per la dinamica dell’accaduto. Certo, ha riportato diversi traumi ed è ora tenuto sotto osservazione.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Gallipoli, capitanati da Francesco Battaglia cui toccherà il compito di ricostruire con esattezza il sinistro.