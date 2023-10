Incidente sulla Lecce-Maglie. Muore un 22enne, grave la compagna incinta

Incidente mortale sulla Lecce-Maglie, a perdere la vita un giovane di 22 anni all’ altezza dello svincolo per Galugnano. Ancora da stabilire le cause che hanno portato al gravissimo impatto che ha causato la morte dell’ uomo. Sono apparse immediatamente tragiche le conseguenze dell’ incidente agli occhi degli altri automobilisti che si sono trovati in transito in quel momento e agli operatori sanitari che sono immediatamente sopraggiunti. A bordo dell’ autovettura anche la compagna dell’ uomo, sempre di 22 anni, al settimo mese di gravidanza. I giovani, rispettivamente di Ortelle e Galatina, viaggiavano su una Citroen nera che ha perso il controllo, sbandando, colpendo più volte il new Jersey e terminando la sua corsa sul guardrail.