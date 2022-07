Con la moto contro un camion, muore un 39enne. Drammatico incidente a Monteroni

Il fine settimana comincia con un drammatico incidente mortale in cui ha perso la vita, Alessandro Quarta, al volante della moto che si è scontrata contro un camion. Difficile, almeno per il momento, ricostruire la dinamica della tragedia che si è consumata poco prima delle 7.00 sulla strada che da Monteroni conduce a Copertino. Qui, per cause ancora tutte da chiarire, il mezzo a due ruote condotto dal 39enne è andato a sbattere con il rimorchio di un camion che usciva da via Sardegna.

Un impatto violento e per il motociclista non c’è stato più nulla da fare. È morto sul colpo e ogni soccorso è stato, purtroppo, inutile.

Quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il tratto dove si era verificato l’incidente, i sanitari non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso del giovane a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri del radiomobile di Lecce per i rilievi del caso. Approfondimenti che serviranno a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Salgono intanto a 13 i feriti degli incidenti stradali tra la sera del 15 e la mattina del 16 luglio. Tutti gli scontri sono avvenuti sulle strade di Lecce.