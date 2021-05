Va a sbattere contro un’auto in sosta con lo scooter, trasportato in ospedale muore nella notte

Le dinamiche dell’incidente ancora non sono chiare e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilire con esattezza come siano andati i fatti.

Le strade del Salento tornano a essere scenario di una tragedia. Nella serata di ieri, a Neviano, poco dopo le 21.00, per cause ancora da chiarire, in Via Regina Elena, uno scooter, con alla guida un 24enne di origini ghanesi, è andato a sbattere violentemente contro un’autovettura in sosta.

A seguito dell’impatto il ragazzo è stato sbalzato dalla sella, cadendo sull’asfalto.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista in loco, per poi portarlo in ospedale, dove, nella notte, il giovane è deceduto.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso. Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.