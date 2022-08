Un morto e tre feriti, drammatico il bilancio dell’incidente stradale sulla Tangeziale Est di Lecce

E’ di un morto e tre feriti il bilancio drammatico dell’ennesimo incidente stradale sulle arterie del Salento. Teatro dell’impatto la Tangenziale Est di Lecce nei pressi dello svincolo per Frigole. A quanto pare per un sorpasso azzardato sono venute a contatto due autovetture, una Alfa Mito sulla quale viaggiavano tre ragazzi di età comprese tra i 20 e i 23 anni e un’altra vettura sulla quale procedeva un 50enne (G.P. G., queste le iniziali del suo nome).

E’ stato proprio quest’ultimo ad avere la peggio. Al momento dell’arrivo dei Vigli del Fuoco e del personale sanitario non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate per avere speranze di riportarlo in vita.

Sembra davvero non arrestarsi la lunga scia di sangue sulle strade del Salento. Una tragedia dietro l’altra ha costellato questa triste estate, fino ad arrivare al fatale impatto di questa sera. I tre giovani a bordo della Alfa Mito sono stati condotti all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ma non si teme per la loro vita.

A breve maggiori aggiornamenti.