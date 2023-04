Incidente nella notte, 30enne perde il controllo dell’auto e abbatte contatore del gas

Sono ancora in corso di accertamento le dinamiche che hanno causato l’incidente automobilistico verificatosi nella notte in Via Roma ad Ortelle. Era da poco passata la mezzanotte quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie del Comando Provinciale di Lecce dei VV.FF. è dovuta intervenire a causa del grave impatto che si era verificato ad Ortelle.

Un’Alfa Romeo 159 condotta da un 30enne aveva perso il controllo ed era uscita di strada travolgendo una cancellata in ferro di una villetta e due contatori, uno del gas e l’altro dell’ energia elettrica.

L’uomo è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno messo poi in sicurezza la zona interessata dall’evento.