Finisce con lo scooter fuori strada sulla Nardò-Sant’Isidoro, turista in Rianimazione al Vito Fazzi

È ricoverato nel Reparto di Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce il turista che nel pomeriggio di oggi, nei pressi della Palude del Capitano, sulla Sant’Isidoro – Nardò, è uscito fuori strada con lo scooter riportando varie ferite, la più grave al polmone. L’incidente, per dinamica, aveva fatto temere condizioni ben peggiori che fortunatamente non si sono verificate.

L’uomo non sarebbe, infatti, in pericolo di vita ma gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso al nosocomio leccese dove al momento è sotto osservazione nel Reparto di Rianimazione.

Ancora da stabilire le cause che hanno portato il 36enne a perdere il controllo del mezzo e finire la sua corsa fuori strada. L’uomo era in vacanza in Salento, essendo residente in Emilia-Romagna.