Grave incidente a bordo dello scooter elettrico, ragazza incinta trasportata al ‘Fazzi’ in codice rosso

Grave il bilancio dell’incidente che nel pomeriggio di oggi ha visto coinvolto uno scooter elettrico sulla Lecce – San Cataldo, in direzione della città, all’altezza dello Stadio Via del Mare. Due fidanzati a bordo del mezzo: l’uomo è stato ricoverato in codice giallo mentre la giovane donne ha avuto la peggio ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi. La ragazza è incinta e quindi le preoccupazioni dei familiari sono anche per il nascituro.

Tutte da stabilire sono le cause che hanno fatto perdere il controllo allo scooter elettrico. Di certo l’asfalto un pò sdrucciolevole nel tratto non ha facilitato la frenata e il mezzo ha avuto un forte impatto sul tracciato stradale. I giovani erano al rientro a Lecce dalla marina di San Cataldo ed erano quasi giunti in città quando per cause in fase di accertamento il mezzo ha perso rovinosamente aderenza con la strada.

Non desta alcuna preoccupazione l’uomo che era alla guida del due ruote, più grave la situazione clinica della ragazza trasportata al nosocomio cittadino in codice rosso.