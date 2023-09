Scontro tra furgone e tir sulla 275, perde la vita 63enne di Tricase

È di un morto il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto poche ore fa sulle strade del Salento.

Da una prima ricostruzione, infatti, sembrerebbe che intorno alle 4.00, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Statale 275, nel territorio di Surano, nei pressi del supermercato Gulliver, un uomo alla guida di un Iveco Daily, abbia tamponato un tir.

L’impatto con il mezzo pesante è stato devastante, l’abitacolo del furgone si è letteralmente distrutto e il conducente, un 63enne di Tricase, ha perso la vita.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma per lui non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto.

Sul luogo della tragedia anche i Vigili del Fuoco e gli i militari dell’Arma dei Carabinieri. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il conducente del mezzo pesante è stato condotto presso l’ospedale di Scorrano.