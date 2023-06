Scontro tra furgone e autovettura sulla 275, tre persone in ospedale

Tre persone in ospedale, è questo il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulla Strada Statale 275, nel Capo di Leuca.

Nella mattinata di oggi, infatti, per cause ancora da chiarire, nel tratto che collega Alessano a Lucugnano, la frazione di Tricase, per cause ancora da chiarire si sono scontrati un’autovettura, una Citroen C2 e un furgone e, a causa dell’impatto, il mezzo pesante si è ribaltato nelle campagne adiacenti.

All’interno della macchina si trovavano due donne, mentre, nel camion il solo conducente.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco ai tre, per poi condurli in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, tutti hanno riportato solo lievi ferite.

Sul luogo del sinistro, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dello scontro