Imbocca la Gallipoli-Lecce contromano e si scontra con un’altra auto, 46enne in codice rosso al Fazzi

A 24 ore esatte dall’incidente mortale in cui ha perso la vita la giovanissima Luna Benedetto, le strade salentine tornano a essere scenario di un sinistro che, fortunatamente, questa volta non ha mietuto vittime.

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 23.00, quando, sulla Strada Statale 101, la Gallipoli-Lecce, una donna di 46 anni alla guida della sua autovettura, una Peugeot 208, ha imboccato contromano l’arteria stradale e dopo aver percorso alcuni chilometri si è schiantata frontalmente con un altro mezzo, una Fiat Ulysse.

A causa dell’impatto violento, la parte anteriore della macchina di produzione francese è andata totalmente distrutta e la conducente rimasta incastrata tra le lamiere, tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla.

Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 che, una volta sul posto, hanno dapprima prestato le prime cure in loco alla dona per poi trasportarla in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Fortunatamente, ripetiamo, ha riportato alcune fratture, ma non si trova in pericolo di vita.

Sulla Fiat viaggiavano un carabiniere, alla guida e altre due persone che hanno riportato ferite lievi.