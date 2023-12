Seconda tragedia in un giorno sulle strade del Salento, scontro tra auto sulla Lecce-Maglie. Muore 82enne

È una giornata caratterizzata dalla tragedia quella di oggi sulle strade salentine. Dopo la morte questa mattina di un 22enne sulla Ruffano-Surano, tempo poche ore e un’altra persona ha perso la vita in un sinistro.

Nel pomeriggio di oggi, sulla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie, all’altezza della complanare per immettersi a Cavallino, per cause ancora da chiarire, due autovetture, una Fiat Panda e una Renault si sono scontrate.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo di fabbricazione italiana, un 82enne che è morto.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare l’uomo.

Il personale medico, inoltre, ha prestato le prime cure in loco a una donna all’interno della Renault, per poi trasportarla in Codice Rosso in ospedale.

Sul luogo del dramma anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’incidente.