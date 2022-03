Coinvolti in un incidente di ritorno dall’allenamento, lunghe code e traffico in tilt sulla Gallipoli-Lecce

Chi ha avuto la sfortuna di transitare sulla Gallipoli-Lecce, intorno alle 17.45 avrà avuto non pochi problemi, perché a quell’ora la fila sull’arteria stradale era veramente lunga, tanto lunga.

Causa del disagio, un incidente, nel quale sono rimasti coinvolti quattro calciatori della squadra Primavera dell’U.S. Lecce.

Gli atleti, al termine della seduta d’allenamento che si è svolta presso lo stadio comunale di San Pietro in Lama, mentre rincasavano in auto presso le proprie abitazioni – con alla guida uno di loro – lungo la Strada Statale 101, la Gallipoli – Lecce, appunto, all’altezza dello svincolo per immettersi sulla Tangenziale, sono rimasti coinvolti in un lieve sinistro stradale senza riportare, fortunatamente, alcuna conseguenza fisica.

L’incidente, ripetiamo, non ha comportato conseguenze fisiche, né per i giovani giallorossi e, tantomeno per altre persone, ma ha praticamente paralizzato la circolazione stradale, il traffico, infatti è andato letteralmente in tilt e si sono registrate code lunghe diversi km, con le autovetture costrette a procedere a passo d’uomo.