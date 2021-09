L’auto esce fuori strada e si ribalta, due feriti nell’incidente sulla Copertino-San Pietro in Lama

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato poco prima di mezzogiorno sulla provinciale 16 che da Copertino conduce a San Pietro in Lama. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un 35enne al volante di una Lancia Y ha perso il controllo dell’auto all’altezza di una curva. Il mezzo si è ribaltato più volte prima di finire la sua “corsa” in una campagna che costeggia la carreggiata.

Ad avere la peggio nell’impatto, particolarmente violento, è stata la passeggera, accompagnata d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. L’ambulanza del 118, giunta sul posto, ha accompagnato i feriti in Ospedale: la donna in «codice rosso», lo stesso colore assegnato al conducente della macchina, che avrebbe riportato ferite meno gravi. Saranno gli accertamenti dei medici a delineare il quadro clinico. Come prassi vuole, sarà anche sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o stupefacenti nel sangue al momento della guida.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Presenti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale e i Carabinieri della stazione di Monteroni che, con i colleghi della compagnia di Lecce, hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica del sinistro.