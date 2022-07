Incidente stradale sulla Leverano – Copertino, una 17enne finisce in ospedale in codice rosso

Ancora la strada che collega Leverano a Copertino teatro dell’ennesimo incidente stradale.

Erano da poco passate le 21.30 quando una squadra del Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie è dovuta intervenire a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’Audi A3 la quale, uscita di strada, si è ribaltata su di un lato.

Ad avere la peggio tra le due persone a bordo una ragazza di 17 anni. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberarla dalle lamiere essendo rimasta incastrata nell’abitacolo e l’hanno affidata alle cure del personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale in codice rosso. Anche il guidatore è stato condotto in ospedale.