Scontro fra auto e scooter, muore a Modena un 55enne di Novoli

Non ce l’ha fatta Mauro Metrangolo – un 55enne originario di Novoli, da tempo residente a Modena – vittima di un terribile incidente stradale, andato in scena sabato pomeriggio all’incrocio tra via Pancaldi e via Ponchielli, alla periferia est della città dell’Emilia-Romagna.

Il suo cuore ha smesso di battere dopo 24 ore dal suo arrivo in codice rosso all’Ospedale di Baggiovara, dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per le ferite riportate nell’impatto contro un’auto. Le sue condizioni erano apparse gravi, fino al drammatico epilogo di questa mattina. Inutili i tentativi dei medici che hanno tentato di salvarlo, il 55enne, un padre di famiglia che lavorava presso una ditta per il recupero e la macerazione della carta, è spirato.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 55enne stava percorrendo la strada nel quartiere San Lazzaro in sella al suo scooter,un Honda 600, quando a pochi passi dall’incrocio ha sbattuto contro la portiera sinistra una Toyota Yaris con a bordo 4 donne, ferite in modo lieve e accompagnate in ambulanza al Policlinico per controlli. A quanto pare non è non è riuscito ad evitare l’impatto e la caduta.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 119 e la Polizia Municipale di Modena per i rilievi del caso.

Lascia la moglie Francesca e due figlie di diciannove e quindici anni.