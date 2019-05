Tragico incidente sulla sulla Nardò-Avetrana: muore una donna, due feriti in “codice rosso”

Tragico il bilancio di un incidente stradale che si è consumato, questa mattina, sulla provinciale 359 che collega Nardò ad Avetrana: una 66enne di Taurisano non ce l’ha fatta e due persone sono rimaste ferite gravemente e accompagnate d’urgenza in Ospedale, dove sono arrivate in “codice rosso”.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 10.30 quando è avvenuto lo scontro tra un furgoncino Fiat Doblò e una Opel Agila, all’altezza dello svincolo per Gallipoli, non lontano da Masseria Giudice Giorgio. Un impatto violento, fatale per la donna che viaggiava sull’utilitaria insieme al marito.

Una volta attivata la macchina dei soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato le auto distrutte, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118, ma i soccorsi, purtroppo, sono stati inutili. I sanitari hanno tentato di salvarle la vita, ma il cuore della 66enne ha smesso di battere, sembra durante la corsa al ‘Vito Fazzi’.

Trasportati al nosocomio anche gli altri malcapitati. Il coducente del Doblò, un 33enne dipendente di una pescheria di Porto Cesareo, ha riportato diverse fratture.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie che hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate, gli uomini della polizia locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada e i carabinieri della compagnia di Campi Salentina per i rilievi di rito. Toccherà a loro cercare di ricostruire la dinamica del sinistro.