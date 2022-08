Grave incidente stradale a Torre dell’Orso. Di due feriti in codice rosso il bilancio dell’impatto

E’ di due codici rossi il bilancio del grave incidente stradale che si è verificato in mattinata a Torre dell’Orso nei pressi del noto locale ‘Era Ora’ tra una Opel Corsa e una Toyota Aygo. L’incrocio, purtroppo, è noto a turisti e residenti per la pericolosità che ogni anno vede coinvolti vari veicoli, spesso con gravi conseguenze per gli occupanti. Siamo sulla circonvallazione che dalla Marina di Melendugno porta alle altre località costiere evitando il passaggio dal centro abitato, nel punto in cui si dirama l’intersezione proprio per la via sulla quale si affacciano noti villaggi e camping della cittadina. Velocità sostenuta nell’imbocco dell’arteria, distrazione, mancate precedenze sono alla base degli impatti che puntualmente si verificano.

Stamattina particolarmente violento l’impatto tra due veicoli che poi hanno terminato la loro corsa nella campagna prospiciente. Le condizioni degli occupanti sono apparse subito gravi e i soccorritori sopraggiunti dopo la chiamata di altri passanti li hanno immediatamente trasferiti in codice rosso in ospedale.