Cade dal cestello mentre pota gli alberi, operaio in codice rosso

Il volo di circa tre metri da un cestello, poi la corsa in Ospedale in «codice rosso». È la cronaca dell’incidente sul lavoro avvenuto, quando l’orologio aveva da poco segnato le 11.00, in una campagna di Galugnano, lungo la strada provinciale 140 che conduce a Caprarica di Lecce. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un 40enne di Leverano stava sfoltendo alcuni alberi di pino quando, per cause ancora tutte da chiarire, è caduto dal cestello su cui si trovava per svolgere i lavori di potatura. Un volo da un’altezza di circa 3 metri che ha fatto temere il peggio.

Sono stati alcuni presenti a chiedere aiuto. Quando è scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha soccorso il malcapitato. Era cosciente, ma lamentava dolori forti tanto da non riuscire a muoversi. I sanitari lo hanno accompagnato a sirene spiegate al Vito Fazzi di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Non è in pericolo di vita, ma nell’impatto con il terreno ha riportato numerose fratture e un trauma facciale.

I carabinieri della sezione radiomobile di Lecce e i colleghi della stazione di San Cesario di Lecce stanno provando a ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro. L’operaio pare indossasse regolarmente l’imbragatura, quindi il sospetto è che il cestello montato sull’autocarro si sia capovolto causando la caduta. Ipotesi, al momento.

Sul posto, sono intervenuti anche agli ispettori dello Spesal dell’Asl, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.