Tir sfonda il guard-rail in cemento, paura sulla statale 16

Fortunatamente non si contano feriti, ma chi ha assistito all’incidente stradale avvenuto sulla statale 16, non lontano dallo svincolo per Cavallino, ha temuto conseguenze più gravi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un tir avrebbe sfondato il guar-rail in cemento che delimita la Maglie-Lecce, nel tratto su cui si affaccia il centro commerciale. Questa è la dinamica, ma restano da chiarire le cause. Toccherà agli uomini in divisa, giunti sul posto per i rilievi di rito, capire se l’autista abbia perso il controllo del mezzo pesante per un malore oppure per l’asfalto bagnato. Il conducente non ha riportato ferite, ma è stato accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.

Nessun altro mezzo è rimasto coninvolto nell’incidente che ha creato lunghe code di auto. Per mettere in sicurezza il tratto, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Municipale che hanno cercato di gestire il traffico.