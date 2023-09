Scontro tra auto a Casarano, ferita una donna

Due auto terminate all’interno di altrettanti esercizi commerciali, è questo il bilancio di un nuovo incidente avvenuto nel Salento

Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, è intervenuta a Casarano, in via Delle Industrie, per un indicente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Si tratta di una Fiat 500 condotta da una ragazza rimasta ferita e un Defender.

La prima ha terminato la corsa all’interno di un negozio di abbigliamento la seconda all’interno della concessionaria Renault.

Non appena giunti sul posto i caschi rossi, hanno messo in sicurezza la zona interessata dal sinistro, successivamente, insieme agli uomini delle forze dell’ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.