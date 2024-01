Perde il controllo dell’auto e si ribalta, conducente trasportata in ospedale

È di una donna ferita il bilancio dell’ultimo incidente stradale avvenuto nel Salento.

Nella serata di ieri, infatti, a Veglie, in Via Madonna dei Greci, per cause ancora in fase di accertamento, una giovane alla guida di una Renault Clio, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno estratto il corpo della donna dall’abitacolo del veicolo, rimasto incastrato tra le lamiere.

Terminate le operazioni, la vittima è stata affidata ai sanitari del 118, che dopo le prime cure in loco è stata trasportata in ospedale.

Sul luogo del sinistro, anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.