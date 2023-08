Perde il controllo dell’auto e si ribalta al centro della strada, ferite quattro persone

È di quattro feriti il bilancio di un incedente avvenuto nella tarda serata di ieri a Racale.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 23.00, quando, per cause ancora da chiarire, in Via Mantova, il conducente di un’autovettura, una Opel Grandland ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi al centro della carreggiata. All’interno della macchina vi erano altre tre persone suoi familiari.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i Sanitari del 118, che hanno estratto i quattro per poi curarli.

Sul luogo del sinistro, anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e la zona.