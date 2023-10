Schianto nella notte nel centro cittadino, cinque persone in ospedale

Cinque persone finite in ospedale, è questo il bilancio di un nuovo incidente avvenuto nel Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.00, quando, in Via Roma a Calimera, due autovetture, una Mercedes Classe A, con due persone a bordo e una Fiat 600, che ne trasportava tre, si sono scontrate.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno estratto i passeggeri dei mezzi, rimasti incastrati tra le lamiere, per poi affidarli ai sanitari del 118.

Il personale medico, ha prestato le prime cure in loco alle vittime, per poi trasportarle in ospedale.

Sembrerebbe che nessuno abbia riportato gravi ferite, ad avere la peggio, sembrerebbe essere il conducente della Fiat che avrebbe riportato una frattura alla gamba.