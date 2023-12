Perde il controllo dell’auto e si ribalta, muore 29enne

È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nel centro di Copertino. A perdere la vita è Simone D’Adamo, 29enne del posto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Fiat 500 Abarth, andando a scontrarsi con una Megane, parcheggiata in via Tenente Colaci, a poche centinaia di metri della stazione ferroviaria. Il mezzo ha terminato la sua corsa, dopo essersi ribaltato più volte.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il 29enne, ma per lui non c’era più nulla da fare. Un impatto violento che non ha lasciato speranze al conducente, deceduto sul colpo per le gravi le ferite riportate. Insieme al personale medico, sono giunti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie.

Tocca ai Carabinieri della locale stazione ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. A loro il compiuto di effettuare tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza l’accaduto. La Fiat Abarth è stata posto sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La salma del giovane è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.