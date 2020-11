Rapimento del piccolo Mauro Romano, indagato un ex barbiere per sequestro di persona

La Procura chiude l’inchiesta sul presunto rapitore di Mauro Romano, il bambino di sei anni scomparso nel nulla a Racale.

Il barbiere in pensione V. R, 79enne del posto, risponde dell’ipotesi di reato di sequestro di persona, dopo l’avviso di conclusione delle indagini a firma del pm Stefania Mininni.

Il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati già alcuni mesi fa. Si tratta dell’uomo con cui il piccolo si sarebbe allontanato a bordo di un Apecar il giorno della scomparsa.

Una persona che conosceva la famiglia di Mauro e sapeva che quel giorno i genitori del bambino lo avrebbero lasciato dai nonni per partecipare a un funerale fuori regione.

Mauro venne condotto in un casolare nei pressi di Taviano (localita Castelforte), prima di essere portato via da due persone non identificate e forse venduto a chi commissionò il sequestro, magari all’estero.

Appare improbabile che “l’amico di famiglia” possa aver fatto tutto da solo. Anzi, è molto probabile che si sia avvalso della collaborazione di almeno una seconda persona già a poche ore di distanza dal sequestro.

Il presunto rapitore individuato dagli inquirenti, non sarebbe l’uomo finito al centro di una brutta storia di pedopornografia e legato al giallo del piccolo Mauro e che in passato chiamò i genitori per chiedere 30 milioni di vecchie lire, una somma impensabile per l’epoca. Nei mesi scorsi è stata aperta un’inchiesta ed è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario ed occultamento di cadavere.

La riapertura delle indagini da parte del pm Stefania Mininni, occorre ricordare, è stata chiesta dall’avvocato Antonio La Scala, (presidente di Gens Nova), legale dei genitori di Mauro Romano.