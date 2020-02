Stalking verso una giovane agente immobiliare e minacce al collega: Indagato un 58enne di Taviano

Arrivano nuovi guai giudiziari per uno stalker seriale accusato di aver tormentato una giovane agente immobiliare e minacciato un suo collega di lavoro. D.L., 58enne di Taviano, è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento ad una 33enne gallipolina. La misura è stata emessa in queste ore dal gip Edoardo D’Ambrosio che ha accolto la richiesta di applicazione della misura cautelare, avanzata dal pm Luigi Mastroniani.

L’uomo è indagato per atti persecutori, minaccia aggravata e violenza privata. E la Procura aveva anche chiesto il carcere, vista la gravità dei fatti ed i precedenti penali.

Le indagini

L’inchiesta hanno preso il via dalla denuncia della presunta vittima. Gli episodi finiti sotto la lente della Procura si sarebbero verificati da dicembre dell’anno scorso, fino a febbraio. D.L . è accusato di averla pedinata, durante i suoi spostamenti in auto per ragioni lavorative, attendendola per ore nell’area parcheggio.

Non solo, poiché avrebbe fatto irruzione nell’agenzia immobiliare, strattonando e minacciando il collega che le si era avvicinato, con frasi del tipo: ” Nu te avvicinare alla vagnona se no te apri a doi” e facendo il segno della croce, portandogli la mano destra sul volto. L’uomo avrebbe continuato a tormentare la giovane, nonostante fossero stati allertati i carabinieri. Si sarebbe nuovamente appostato fuori dall’agenzia, fissando con insistenza ogni suo movimento, a volte poggiando la fronte sulla vetrata.

D. L. è assistito dall’avvocato Salvatore Bruno e comparirà nella giornata di lunedì, dinanzi al gip, per l’interrogatorio di garanzia.

L’uomo, come detto, non è nuovo ad episodi del genere. Egli è stato già rinviato a giudizio per aver corteggiato e perseguitato una cameriera, sempre nella stessa zona. Ed è anche imputato per maltrattamenti in famiglia. Il 58enne avrebbe percosso la moglie, poiché non trovava di gradimento la cena. E avrebbe rivolto la propria ira, anche verso la figlia, colpendola con calci e pugni.