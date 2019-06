“Dovresti solo vergognarti dittatore”, lettera di minacce al sindaco di Sternatia Massimo Manera

Sternatia era uno dei comuni salentini chiamati alle urne nelle elezioni del 26 maggio. Ai nastri di partenza si era presentato solo Massimo Manera. La sua corsa senza competitor per conquistare la poltrona più alta del municipio era stata sostenuta e incoraggiata da 1.253 elettori, su 1.489 votanti (il 74,01%). Eppure quella vittoria netta e schiacciante è stata mal digerita da qualcuno che ha ben pensato di recapitare al primo cittadino una lettera anonima, con tanto di minacce e insulti. Dittatore, uomo senza dignità e accuse che fanno pensare che non abbia giocato la partita delle amministrative in modo onesto: questo è scritto, nero su bianco.

«Vergognati a vincere in quel modo, dittatore di merda! Sei solo un uomo senza dingità. La vita prima o poi ti presenterà il conto di tutte le tue malefatte! Dovrai renderne conto a Dio! E comunque non manca molto tempo e sentiremo il tintinnio dei braccialetti stretti ai tuoi polsi! Affogherai nei debiti e arresteranno te e tutti quei burattini porci schifosi che ti circondano. Vincere in quel modo è qualcosa di abominevole e schifoso! Dovresti solo vergognarti dittatore» si legge nel foglio, scritto al pc, che il Sindaco ha voluto pubblicare sul suo profilo Facebook.

Il Presidente della fondazione “La Notte della Taranta” non si è certo lasciato intimidire. Non solo ha consegnato il foglio nelle mani dei Carabinieri cui toccherà ora il compito di risalire agli autori del gesto, ma ha commentato il suo contenuto sui social. «I soliti ignoti, vigliacchi e poveretti, sono già all’opera. Mi è stata appena recapitata questa lettera anonima, che è la perfetta immagine di chi l’ha scritta. Sarà – ha scritto Manera – immediatamente sottoposta all’attenzione e all’attenta analisi delle forze dell’ordine».