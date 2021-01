Lettere alle persone care e dialoghi con i personaggi dei fumetti. Gli altri scritti di De Marco in carcere

Pensieri di vendetta e di morte annotati sui fogli. A volte fatti a pezzi e buttati nel cestino. Ed anche lettere indirizzate a personaggi di fantasia tratti dai fumetti manga oppure a familiari ed amiche. E poi disegni, schizzi, schemi e frasi rivolte a se stesso, in cui si interroga sui motivi che lo hanno spinto al duplice omicidio.

C’è tutto questo nel vasto materiale rinvenuto nella cella del carcere ad Antonio De Marco. Non solo, i venticinque foglietti sequestrati dalla direzione penitenziaria.

In un foglio fatto a pezzi e poi ricostruito dagli agenti della polizia penitenziaria, il giovane di Casarano parla di se stesso dicendo: “fino a quando non riuscirò a capire finalmente chi sono, non avrò nemmeno una vera empatia”. E si pone la domanda: “perché non sono mai stato amato? Perché gli altri sono stati amati ed io no?… Quanto odio la mia vita” .

E poi c’è la lettera indirizzata a Re Emdimyon (un altro personaggio ricorrente nei fumetti manga), in cui il 22enne afferma: “Non ho mai sopportato l’idea di farlo, ma sono costretto ad ammettere che avevi ragione tu…è vero nella vita accadono degli eventi che cambiano le persone e anche io sto cambiando ….di nuovo. Hai visto che che alla fine ci siamo riusciti?”.

Ed infine una riflessione su di un improbabile futuro fuori dal carcere: “Che cosa cambierebbe se uscissi di prigione domani stesso? Alle volte mi chiedo se riuscirei a cambiare oppure se alla fine farei sempre gli stessi sbagli …ci sono delle cose che farei meglio? In questo momento mi manca l’affetto di qualcuno, non non di qualcuno ma di qualcuna”.

Non solo, poiché sono stati ritrovati numerosi schizzi e disegni. Tra cui, quello che rappresenta un corpo umano, con una significato specifico attribuito agli organi vitali. E un altro che lo ritrae, nelle vesti di un ergstolano dietro le sbarre.